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На сегодня о подозрении сообщили 44 фигурантам дела о "площадках Клименко" - СМИ

31 мая в 12:44

В рамках дела у экс-чиновников Миндоходов было обнаружено и изъято 5,5 миллиона долларов США, 3,8 миллиона гривен и почти 280 тысяч евро наличными.

Александр Клименко
"Налоговых генералов" Александра Клименко уведомили о подозрении
Василий Артюшенко, ZN.UA
На сегодняшний день 44 фигурантам дела о так называемых "налоговых площадках Клименко" сообщено о подозрении в создании преступной организации, совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и злоупотреблении служебным пложением. Часть фигурантов дела была уведомлена о подозрении заочно.

Об этом говорится в материале "Цензор. НЕТ", посвященному итогам антикоррупционной операции против экс-налоговиков, проведенной 24 мая. Отмечается, в что в рамках дела у

экс-чиновников Миндоходов было обнаружено и изъято 5,5 миллиона долларов США, 3,8 миллиона гривен и почти 280 тысяч евро наличными. Так, в сейфе экс-руководителя ГНИ в Святошинском районе Киева Игоря Бондаренко правоохранители нашли 200 тысяч долларов.

В Нацполиции, при этом рассказал, что в ходе операции было проведено 454 обыска на территории 15 областей, в ходе которых изъято (кроме наличных) 50 килограммов серебра, а также 3,7 килограмма золота в слитках, 215 единиц ювелирных изделий, 30 дорогостоящих часов, коллекция из 126 золотых и серебряных монет, 51 предмет искусства, включая старинные книги, иконы, картины, 9 единиц огнестрельного оружия, 7 комплектов спецтехники и 54 единицы оргтехніки.

Отмечается, что обращаясь к суду с ходатайствами о мере пресечения, прокуроры ориентировались на имущество задержанных, и выписывали залоги от 1 до 300 млн грн (общая сумма всех залогов составила 443 млн 988 тыс грн). При этом, по решению судов первой инстации арестовано лишь 12 из 23 задержанных.

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Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов  в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков.  Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее об антикоррупционной операции 24 мая читайте в статье Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике Зеркало недели. Украина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Клименко наличность суд
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