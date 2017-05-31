На сегодня о подозрении сообщили 44 фигурантам дела о "площадках Клименко" - СМИ

В рамках дела у экс-чиновников Миндоходов было обнаружено и изъято 5,5 миллиона долларов США, 3,8 миллиона гривен и почти 280 тысяч евро наличными.

"Налоговых генералов" Александра Клименко уведомили о подозрении Василий Артюшенко, ZN.UA

На сегодняшний день 44 фигурантамсообщено о подозрении в создании преступной организации, совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и злоупотреблении служебным пложением. Часть фигурантов дела была уведомлена о подозрении заочно.

Об этом говорится в материале "Цензор. НЕТ", посвященному итогам антикоррупционной операции против экс-налоговиков, проведенной 24 мая. Отмечается, в что в рамках дела у

экс-чиновников Миндоходов было обнаружено и изъято 5,5 миллиона долларов США, 3,8 миллиона гривен и почти 280 тысяч евро наличными. Так, в сейфе экс-руководителя ГНИ в Святошинском районе Киева Игоря Бондаренко правоохранители нашли 200 тысяч долларов.

В Нацполиции, при этом рассказал, что в ходе операции было проведено 454 обыска на территории 15 областей, в ходе которых изъято (кроме наличных) 50 килограммов серебра, а также 3,7 килограмма золота в слитках, 215 единиц ювелирных изделий, 30 дорогостоящих часов, коллекция из 126 золотых и серебряных монет, 51 предмет искусства, включая старинные книги, иконы, картины, 9 единиц огнестрельного оружия, 7 комплектов спецтехники и 54 единицы оргтехніки.

Отмечается, что обращаясь к суду с ходатайствами о мере пресечения, прокуроры ориентировались на имущество задержанных, и выписывали залоги от 1 до 300 млн грн (общая сумма всех залогов составила 443 млн 988 тыс грн). При этом, по решению судов первой инстации арестовано лишь 12 из 23 задержанных.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее об антикоррупционной операции 24 мая читайте в статье Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике Зеркало недели. Украина.