Двух экс-налоговиков Клименко арестовали с возможностью внесения залога

Суд удовлетворил апелляцию военной прокуратуры.

Бывших главных налоговиков Крыма и Харьковской области отправили в СИЗО

Апелляционный суд Киева рассмотрел ходатайства прокуратуру об ужесточении меры пресечения в отношении двух бывших высокопоставленных чиновников Министерства доходов и сборов – фигурантов

Бывшего главу Государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константина Циркуна и экс-начальника Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрея Криволапова арестовали на 60 дней с возможностью внесения залога, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Циркуна смогут освободить из-под стражи после внесения 15 миллионов гривень залога. Сумма залога для Криволапова составляет 4 миллиона 800 тысяч гривень.

"Нам осталось рассмотреть еще вомемь наших апелляций. Верю в справедливый украинский суд", – написал Матиос на своей странице в Facebook вечером в среду, 7 июня.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее об антикоррупционной операции 24 мая читайте в статье Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике Зеркало недели. Украина.