Бывшего главного налоговика Луганщины Антипова арестовали

Подозреваемый не внес 15 миллионов гривень залога в установленные судом сроки.

Антипов не нашел 15 миллионов гривень для залога и отправился в СИЗО Hromadske.ua

Печерский районный суд Киева избрал бывшего начальнику Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской областимеру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения 100 миллионов гривень залога.

"Антипову, у которого при задержании изъяли 3,8 миллиона долларов – экс-губернатору и экс-главе налоговой Луганской области, только что Печерский суд, в рамках ст.209 УПК (легализация средств, полученных преступным путём) назначил меру пресечения - арест с возможным залогом 100 миллионов гривень. Наручники одели прямо в зале суда", – сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook в ночь на пятницу, 2 июня. Он также обнародовал видео, снятое в зале суда.

Напомним, 24 мая суд освободил Антипова из-под стражи, обязав носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и внести 15 миллионов гривень залога в течение пяти дней. В противном случае, подозреваемому должны избрать более суровую меру пресечения.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее об антикоррупционной операции 24 мая читайте в статье Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике Зеркало недели. Украина.