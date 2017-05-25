Аваков подтвердил ошибку в расследовании дела Шеремета

По мнению главы МВД, "техническая ошибка ни на что не повлияла".

Глава МВД возмущен действиями журналистов, указавших на просчеты следствия по делу Шеремета Пресс-служба Кабмина Украины

Из-за допущенной во времяошибки следственная группа перепроверяет собранные ранее материалы по делу, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Небрежность заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов. И мы сейчас этим заняты", – заявил глава МВД в эфире "24 канала" вечером в четверг, 25 мая.

Министр назвал допущенную одним из сотрудников ошибку "технической", которая, "ни на что существенно не повлияла".

Аваков также выразил возмущение действиями авторов документального фильма "Убийство Павла", которые установили факты, неизвестные официальному следствию. Глава МВД назвал преступлением утаивание фактов от следствия.

"Следствие расследует, и в это время журналисту становится известен дополнительный факт. И журналист не делится этим дополнительным фактом со следствием, а снимает кино. Я считаю, что это выглядит немного странно", – возмутился министр.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко указал на ошибку следствия по делу Шеремета: следствие упустило из виду камеру наружного наблюдения возле дома журналиста.

Служба безопасности Украины в очередной раз заявила, что ее сотрудники не уничтожали записей с камер наружного наблюдения, серверы которых были изъяты в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Тем не менее, ZN.UA располагает информацией, что после возвращения одному из магазинов рядом с местом гибели Шеремета серверов с информацией с камер наружного наблюдения, изъятых ранее сотрудниками СБУ, эта информация с носителей исчезла.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.