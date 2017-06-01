"Яндекс" закрывает офисы в Украине

Сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.
29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе, установив, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал на Россию персональные данные украинских граждан. По данным СБУ, на Россию передавались личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.