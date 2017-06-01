"Яндекс" закрывает офисы в Украине

Сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.

"Яндекс" в Украине работать не будет depositphotos.com / Vicdemi Компания " Яндекс " решила закрыть свои офисы в Украине, сообщает VC со ссылкой на представителей компании.

"Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе", - заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

По словам Манджикова, сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.