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"Яндекс" закрывает офисы в Украине

1 июня в 20:28

Сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.

яндекс
"Яндекс" в Украине работать не будет
depositphotos.com / Vicdemi
Компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы в Украине, сообщает VC со ссылкой на представителей компании.
 
"Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе", - заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.
 
По словам Манджикова, сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.
 

Напомним,  президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе, установив, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал на Россию персональные данные украинских граждан. По данным СБУ, на Россию передавались личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.

По материалам: Медуза
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