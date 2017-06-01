СБУ при обысках в "Яндексе" нашла много интересного

"Яндекс" по российским законам обязан передавать все данные в ФСБ. Интересные вещи в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе были связаны с Россией.

Сотрудники СБУ удовлетворили свое любопытство Яндекс.Пробки

Во время обысков в офисах дочерней структуры российской компаниибыло найдено много интересного, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Я не имею права предать огласке данные. Но мы там нашли много чего интересного, и поверьте, это интересное связано с Россией", - сказал глава СБУ телеканалу "112 Украина".

Что касается блокировки российских соцсетей и ресурсов, Грицак отметил, что пока рано говорить о результатах.

"Сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями и даже не потому, что российские спецслужбы собирают о них данные. Давайте скажем так: в результате этих действий даже российская экономика страдает, российский бизнес понес значительные убытки", - отметил глава СБУ.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе, установив, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал на Россию персональные данные украинских граждан. По данным СБУ, на Россию передавались личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.