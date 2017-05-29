СБУ обвинила сотрудников Яндекса в Украине в передаче данных российским спецслужбам

Информация о гражданах Украины передавалась спецслужбам РФ для проведения разведывательных, диверсионных и информационно-подрывных операций.

СБУ нашла в Яндексе все, что хотела Яндекс.Пробки

Сотрудники СБУ во время обысков в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал на Россию персональные данные украинских граждан.

По данным СБУ, на Россию передавались личные данные, род занятий, образ жизни, места пребывания, проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан о которых на Россию передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие ВСУ, других подразделений, которые принимают участие в АТО, работники органов государственной власти и управления.

По данным СБУ, информация передавалась спецслужбам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в Украине.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы. Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе.