Все мобильные операторы Украины начали блокировать российские сервисы

Компания "Vodafone Украина" заблокирует все российские соцсети и сервисы Yandex и Mail.Ru до конца дня.

У пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» осталось несколько часов, чтобы передать свои данные в ФСБ

Мобильные операторы "Киевстар", "Лайфселл" и "Vodafone Украина" начали выполнять указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении доступа к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

"Выполняя требования указанного указа, телеком операторы, сегодня начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтов в соответствии с техническими возможностями", - говорится в сообщении пресс-службы "Vodafone Украина" от имени трех мобильных операторов.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора, сайт "ВКонтакте" в его сети уже заблокирован.

"Планируем в течение этого дня завершить блокирование всех российских сайтов, попавших в список санкций", - уточнили в пресс-службе"Vodafone Украина".

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)".

Укртелеком уже начал работы по выполнению указа президента Петра Порошенко о запрете предоставления услуг доступа к российским сайтам. По предварительной оценке специалистов, они будут продолжаться от нескольких дней до недели.