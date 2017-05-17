Все мобильные операторы Украины начали блокировать российские сервисы

Компания "Vodafone Украина" заблокирует все российские соцсети и сервисы Yandex и Mail.Ru до конца дня.
"Выполняя требования указанного указа, телеком операторы, сегодня начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтов в соответствии с техническими возможностями", - говорится в сообщении пресс-службы "Vodafone Украина" от имени трех мобильных операторов.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора, сайт "ВКонтакте" в его сети уже заблокирован.
"Планируем в течение этого дня завершить блокирование всех российских сайтов, попавших в список санкций", - уточнили в пресс-службе"Vodafone Украина".
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)".
Укртелеком уже начал работы по выполнению указа президента Петра Порошенко о запрете предоставления услуг доступа к российским сайтам. По предварительной оценке специалистов, они будут продолжаться от нескольких дней до недели.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,