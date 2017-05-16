Укртелеком в течение недели заблокирует Яндекс, Вконтакте и Одноклассники

Работа по блокированию российских интернет-ресурсов, которые попали под санкции, займет от нескольких дней до недели.
"Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты", - сказал директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов агентству "Українські новини".
Шуранов сообщил, что работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов будут продолжаться от нескольких дней до недели.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко существенно расширил санкции против российских компаний. В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов "Яндекс", "Мейл.ру", а также соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".