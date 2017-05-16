Укртелеком в течение недели заблокирует Яндекс, Вконтакте и Одноклассники

Работа по блокированию российских интернет-ресурсов, которые попали под санкции, займет от нескольких дней до недели.

Укртелеком жалуется на трудность поставленной задачи, но обещает справиться за неделю Укртелеком

"Укртелеком" начал работы по выполнениюо запрете предоставления услуг доступа к российским сайтам.

"Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты", - сказал директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов агентству "Українські новини".

Шуранов сообщил, что работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов будут продолжаться от нескольких дней до недели.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко существенно расширил санкции против российских компаний. В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов "Яндекс", "Мейл.ру", а также соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".