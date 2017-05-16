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В СНБО пояснили критерии попадания в санкционный список

16 мая в 13:08

В Украине создадут единый санкционный список для физических и юридических лиц с четкими критериями включения.

порошенко главнокомандующий_6
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president.gov.ua
Указ президента Петра Порошенко о введении в действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" расширяет санкции против физических и юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба СНБО, указ предусматривает санкции к:

- физическим лицам, причастным к проведению нелегитимных выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь;

- юридическим лицам Украины, которые расположены на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, в связи с подтверждением факта их незаконной перерегистрации по российскому законодательству;

- физических лицам-гражданам РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастных к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины;

- юридическим лицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины.

Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.

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Как сообщалось, указом президента Украины Петра Порошенко от 15 мая в список физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, внесены 1228 граждан Украины, России и других государств.

По материалам: ZN.UA
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