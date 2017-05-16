В обновленный санкционный список Украины внесены более 1,2 тысячи физлиц

В последний раз президент обновил и продлил срок действия одобренных СНБО Украины санкционных списков 17 октября 2016 года.

По решению СНБО Украины в список физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, значатся 1228 граждан Украины, России и других государств.

Соответсвующая информация размещена на сайте главы украинского государства во вторник в приложении к указу президента Украины №133/2017 от 15 мая 2017г о введении в действие решения СНБО Украины 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В последний раз президент обновил и продлил срок действия одобренных СНБО Украины санкционных списков 17 октября 2016г. Тогда в них было внесено 682 физлица и 271 юрлицо.

Помимо того, с 27 мая 2016 год сроком на год действовали санкции в отношении еще 17 человек. В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в частности генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Эти лица значатся и в текущем санкционном списке.

Также среди физических лиц, к которым данным указом применяются санкции, указаны граждане Российской Федерации, причастные к оккупации АР Крым, а также развязыванию, финансированию и поддержке действующих против властей Украины незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Среди таковых граждан РФ как депутаты различных уровней, в том числе Государственной Думы, так и чиновники различных рангов и категорий. Также среди внесенных в список граждан РФ указаны общественные и политические деятели, а также представители бизнеса.

Помимо перечисленных в списке значится ряд граждан иностранных государств, которые в нарушение установленного украинским законодательством порядка посещали временно оккупированные территории Украины (АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), среди которых ряд политических и общественных деятелей, деятелей культуры и представители СМИ.

Также в списке значатся члены незаконных вооруженных формирований и функционеры "ДНР"/"ЛНР", среди которых как иностранцы, так и граждане Украины.

Вместе с тем Украина внесла в санкционный список "Яндекс", "ВКонтакте" и "Мейл.ру". Соответствующий указ президента Порошенко вступает в силу со дня его опубликования.