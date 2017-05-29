СБУ пришла с обысками в украинские офисы "Яндекса"

В компании заявили о готовности предоставить правоохранителям необходимую информацию.

СБУ проводит обыски в Киеве и Одессе depositphotos.com / Vicdemi

В офисах компании "" в Киеве и Одессе проходят обыски с участием СБУ, сообщает AIN.ua со ссылкой на заявление главы пресс-службы "Яндекса" Аси Мелкумовой.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию"", - заявила она.

Как сообщает Markeitng Challenge, данную информацию изданию подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, По ее словам, обыск проводится на основании 111 Криминального кодекса Украины – "государственная измена".

Проведение обысков Гитлянская позже подтвердила в Facebook.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Документ фактически запрещает в Украине деятельность российских интернет-сервисов, а также крупнейших русскоязычные соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассников". Запрет будет действовать в течение трех лет.