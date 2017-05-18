В "Яндекс. Украина" заявили о блокировке своих счетов – росСМИ

В компании отметили, что "быстро решить эту проблему не получается".

"Яндекс. Украина" не может перечислить средства на счета своих партнеров depositphotos.com / Vicdemi

Российская компания "Яндекс", которая попала в новый украинский санкционный список, проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.

"Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", – сообщили российским СМИ в компании "Яндекс. Украина".

Отмечается, что в компании блокирование доступа к счетам связывают с указом президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении ряда российских юридических и физических лиц.

В компании указали, что "быстро решить эту проблему не молучается", хотя "Яндекс" продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета.

Накануне сообщалось, что Акции компании "Яндекс" на торгах Московской биржи демонстрировали снижение на 3,3% (до 1,565 руб за бумагу), на фоне введения Украиной ограничений на коммерческую деятельность и работу сервисов компании на территории страны.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".