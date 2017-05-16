Акции "Яндекса" снизились на 3% после введения Украиной санкций против компании

До включения "Яндекса" в украинский санкционный список акции компании росли в пределах 2%.
Как сообщают российские СМИ, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Отмечается, что до информации о введении Украиной санкций против "Яндекса", акции компании росли в пределах 2%. По состоянию на 13:04 по московскому времени снижение составляет 1,85% (1,592 руб. за акцию).
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".ТАСС