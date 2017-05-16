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Акции "Яндекса" снизились на 3% после введения Украиной санкций против компании

16 мая в 15:06

До включения "Яндекса" в украинский санкционный список акции компании росли в пределах 2%.

яндекс
Акции "Яндекса" упали в цене после введения украинских санкций
AppleInsider.ru
Акции компании "Яндекс" на торгах Московской биржи демонстрировали снижение на 3,3% (до 1,565 руб за бумагу), на фоне введения Украиной ограничений на коммерческую деятельность и работу сервисов компании на территории страны.

Как сообщают российские СМИ, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Отмечается, что до информации о введении Украиной санкций против "Яндекса", акции компании росли в пределах 2%. По состоянию на 13:04 по московскому времени снижение составляет 1,85% (1,592 руб. за акцию).

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

По материалам: ТАСС
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Тэги санкции Яндекс СНБО
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