"ВКонтакте" разослал украинским пользователям инструкцию по обходу блокировки

Соцсеть предлагает воспользоваться VPN-сервисами и браузерами Opera.
"ВКонтакте" пытается спасти свою украинскую аудиторию
Украинские пользователи соцсети "ВКонтакте" начали получать сообщения от официальной "Команды ВКонтакте" со ссылкой на инструкцию по обходу предстоящей блокировки.
"Мы понимаем, как важно оставаться на связи с родными и близкими. Если ваш провайдер по каким-то причинам заблокировал доступ к "ВКонтакте", вы можете воспользоваться следующими способами", — утверждается по ссылке, содержащейся в сообщении. Далее официальная "Команда "ВКонтакте" подробно описывает методы обхода блокировки сайта.
Администрация соцсети предлагает использовать браузеры Opera Turbo и "Яндекс Турбо" (последний среди блокируемых в Украине ресурсов) и ряда расширений VPN-сервисов и их приложения для мобильных устройств; заменить адрес DNS-сервера провайдера; воспользоваться сетью Tor.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".
На "Яндекс" налагаются, в частности, такие ограничения как блокирование активов; ограничение торговых операций; препятствование выведению капиталов за границы Украины; ограничение исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.
Интернет-провайдерам Украины запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам и сервисам "Яндекса".
Подобные ограничения накладываются на "Мейл.РУ Украина". В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru), а также социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).
Ограничения вводятся на срок в три года.
В санкционный список также внесены "Лаборатория Касперского" и "Центр технической поддержки "Доктор Веб".
По материалам:
AIN