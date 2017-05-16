"ВКонтакте" разослал украинским пользователям инструкцию по обходу блокировки

Соцсеть предлагает воспользоваться VPN-сервисами и браузерами Opera.

"ВКонтакте" пытается спасти свою украинскую аудиторию Украинские пользователи соцсети "ВКонтакте" начали получать сообщения от официальной "Команды ВКонтакте" со ссылкой на инструкцию по обходу предстоящей блокировки.

"Мы понимаем, как важно оставаться на связи с родными и близкими. Если ваш провайдер по каким-то причинам заблокировал доступ к "ВКонтакте", вы можете воспользоваться следующими способами", — утверждается по ссылке, содержащейся в сообщении. Далее официальная "Команда "ВКонтакте" подробно описывает методы обхода блокировки сайта.

Администрация соцсети предлагает использовать браузеры Opera Turbo и "Яндекс Турбо" (последний среди блокируемых в Украине ресурсов) и ряда расширений VPN-сервисов и их приложения для мобильных устройств; заменить адрес DNS-сервера провайдера; воспользоваться сетью Tor.