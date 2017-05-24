В САП назвали незаконным возврат представлений на лишение неприкосновенности Дейдея и Лозового

По словам Холодницкого, Луценко не изучал материалы уголовных производств в отношении депутатов.

Холодницкий выразил возмущение действиями руководства ГПУ 112 Украина

Заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал "совершенно незаконным" действия руководства ГПУ, в результате которых было принято решение о возвращении в САП представлений о лишении депутатской неприкосновенности

"Не могу понять этого поступка, потому что представление по Дейдею поступило в Генпрокуратуру еще 28 апреля. Мы дважды, кажется, встречались и совместно обсуждали все эти вопросы. И по состоянию на обед 22 мая генпрокурор наоборот спешил, чтобы эти представления внести, и информация о том, что представление вернули, стало для меня полной неожиданностью", – заявил Холодницкий в эфире телеканала "112. Украина" вечером в среду, 24 мая.

По словам прокурора, документы вернули в САП на основании рапорта заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской.

"Уполномочивать одного заместителя генпрокурора изучать позицию другого заместителя генпрокурора – это очень неправильно, это является вмешательством в работу САП со стороны неуполномоченных лиц. ", – выразил возмущение руководитель САП.

Холодницкий подчеркнул, что антикоррупционная прокуратура собрала достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности все трех депутатов, в отношении которых были подготовлены представления на лишение неприкосновенности.

"Насколько я понимаю, материалы уголовного производства не изучались генпрокурором лично, они все время лежали в САП. Поэтому такое решение было принято только на основании простого изучения текста", – добавил он.

Напомним, что 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова, который уже согласился погасить более 1 миллиона долларов налоговой задолженности.