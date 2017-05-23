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Луценко будет просить Раду снять неприкосновенность только с одного депутата

23 мая в 14:32

На прошлой неделе Луценко анонсировал представления в Раду на трех депутатов. В отношении двух уже передумал.

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Луценко передумал снимать иммунитет с депутатов из "Народного фронта" и "Радикальной партии"
Василий Артюшенко, ZN.UA
Генеральный прокурор Юрий Луценко направит в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Геннадия Бобова (группа "Видродження"), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Изучив материалы трех представлений на народных депутатов в части фактажа, сегодня было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова", - написала она на своей странице в Facebook.

По его словам, еще два представления на депутатов Андрея Лозового и Евгения Дейдея Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

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Напомним, что 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

После проверки ГПУ, НАБУ и САП электронных деклараций депутатов были зарегистрированы уголовные производства по статьям об уклонении от уплаты налогов, декларировании неправдивой информации и о незаконном обогащении.

По материалам: ZN.UA
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Тэги депутат Рада Луценко
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