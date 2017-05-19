Генпрокурор подготовил представления в Раду о снятии неприкосновенности с трех депутатов

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Три месяца назад Луценко уже анонсировал снятие неприкосновенности с трех депутатов. Дело закончилось ничем.

Луценко опять анонсировал лишение неприкосновенности с трех депутатов за уклонение от налогов Василий Артюшенко, ZN.UA

Генпрокуратура Украины подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова (группа "Видродження"), Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Андрея Лозового ("Радикальная партия"), сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим 2 УК Украины)", - написал он в своей странице Facebook.

Ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 "Незаконное обогащение".

В феврале генеральный прокурор Юрий Луценко сказал, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с трех депутатов: внефракционных нардепов Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского, а также депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича.

"Мы получили от Государственной фискальной службы ответ о неплановой проверке трех народных депутатов из 17 поданных. Установлена неуплата ими налогов соответственно 60, 50 и 40 млн грн. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее время в Верховную Раду", - сказал он.

При этом он исключил, если депутаты уплатят всю сумму недоимки, то дела против них закроют.