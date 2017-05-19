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Лозовой и Дейдей прокомментировали представление ГПУ о лишении их неприкосновенности

19 мая в 20:32

Депутаты отрицают свою причастность к инкриминированным преступлениям и обвиняют прокуратуру в политических преследованиях.

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Два из трех "клиентов" ГПУ отреагировали на заявление Луценко
Василий Артюшенко, ZN.UA
Народные депутаты Андрей Лозовой (Радикальная партия) и Евгений Дейдей (Народный фронт) заявили, что ходатайство прокуратуры о лишении их депутатской неприкосновенности является политическим преследованием.

В комментарии телеканалу "112. Украина" вечером в пятницу, 19 мая, Лозовой назвал его уголовной преследование "политической расправой" над Радикальной партией. Депутат утверждает, что "гонцы" от генпрокурора безуспешно пытались склонить к сотрудничеству лидера фракции Олега Ляшко, и связывает интерес ГПУ к нему именно с этим.

Аналогичную позиции озвучил также Ляшко и другие члены его партии.

Дейдей, в свою очередь, напомнил, что ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности подготовили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В частности, депутат утверждает, что заместитель директора НАБУ Гизо Углава якобы "выполняет указания Михеила Саакашвили", с которым у Дейдея давний конфликт.

"Я вас могу заверить, что не чувствую свою вину, понимаю, что нет никакого фактажа, и готов предстать перед любым судом, перед любым парламентом", – заверил член парламентской фракции "Народного фронта", добавив, что в НАБУ его уже допрашивали.

 

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Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия). После проверки ГПУ, НАБУ  и САП  электронных деклараций депутатов были зарегистрированы уголовные производства по статьям об уклонении от уплаты налогов, декларировании неправдивой информации и о незаконном обогащении.

По материалам: ZN.UA , 112 Украина ,
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Тэги Дейдей Лозовой Ляшко Луценко ГПУ НАБУ неприкосновенность
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