Депутат Бобов согласился заплатить более миллиона долларов налогов – генпрокурор

Представление на снятие иммунитета с депутата Бобова поступило в Раду. Депутат решил отдать миллион.

Бывший регионал Бобов решил отдать миллион LB.ua

Народный депутат из группы "Видродження" Геннадий Бобов согласился уплатить более 1 млн долларов налогов, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Только что, сегодня утром мне сообщил народный депутат Бобов о том, что он согласен с этим уведомлением и уплачивает в государственную казну более 1млн долларов неуплаченных налогов. И я считаю это прекрасный пример очищения из Верховной Рады", - сказал Луценко, отчитываясь в Верховной Раде.

Генпрокурор также сообщил, что уже были проверены электронные декларации 35 народных депутатов, но по ним никаких нарушений не обнаружено.

Напомним, что 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова.