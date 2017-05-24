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Депутат Бобов согласился заплатить более миллиона долларов налогов – генпрокурор

24 мая в 13:48

Представление на снятие иммунитета с депутата Бобова поступило в Раду. Депутат решил отдать миллион.

Геннадий Бобов
Бывший регионал Бобов решил отдать миллион
LB.ua
Народный депутат из группы "Видродження" Геннадий Бобов согласился уплатить более 1 млн долларов налогов, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Только что, сегодня утром мне сообщил народный депутат Бобов о том, что он согласен с этим уведомлением и уплачивает в государственную казну более 1млн долларов неуплаченных налогов. И я считаю это прекрасный пример очищения из Верховной Рады", - сказал Луценко, отчитываясь в Верховной Раде.

Генпрокурор также сообщил, что уже были проверены электронные декларации 35 народных депутатов, но по ним никаких нарушений не обнаружено.

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Напомним, что 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова.

По материалам: ZN.UA
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Тэги депутат Рада
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