Визитов СБУ на частные предприятия за использование "1С" не будет

В следующем фискальном году компания "1С" не сможет работать на украинском рынке.
"Программа "1С" монополист рынка, работает много лет и очень неудобно будет бизнесу переходить на другие продукты. Могу сказать, что частного сектора это вообще не касается, мы не можем влиять на частный сектор, что-то ему навязывать, мы можем только рекомендовать обратить внимание на то, что данные, которые получаются от ваших бизнес-структур, обрабатываются в РФ", - сказала она.
По словам Лапутиной, пользование российскими сервисами в условиях войны не совсем нормально, но это право частного бизнеса - пользоваться продуктом или нет.
"Решение, которое внедрено по "1С" для государственных структур предусматривает, что этот фискальный год мы завершаем в действующем режиме, потому что прошли тендеры. В следующем фискальном году эта компания не сможет участвовать в тендерах и соответственно работать на этом рынке", - отметила Лапутина.
Она напомнила, что когда происходит определенное оперативное или следственное действие, то оно всегда осуществляется по решению суда.
"СБУ, на самом деле, не имеет никаких вопросов к частному сектору, который работает на законных основаниях и по вопросу "1С" никто ни к кому приходить не будет. Кроме того, такие визиты выглядели бы абсурдным: мы должны были бы к каждому явиться, такого не будет, будет полностью соблюден закон", - резюмировала она.
Напомним, экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются на российскую компанию "1С", которая поставляет на украинский рынок ERP-системы.
Президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".
Сообщалось, что Порошенко намерен инициировать продление санкций Евросоюза против России на 12 месяцев. Этот вопрос он поднимет во время переговоров с лидерами Евросоюза и стран-членов ЕС, в том числе, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая.Интерфакс-Украина