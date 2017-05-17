Визитов СБУ на частные предприятия за использование "1С" не будет

В следующем фискальном году компания "1С" не сможет работать на украинском рынке.

СБУ обещает не трогать предприятия, которые используют "1С"

Служба безопасности Украины обещает не наносить внезапные визиты на частные предприятия, использующие подпавшую подпрограмму "1С", сообщила замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Юлия Лапутина.

"Программа "1С" монополист рынка, работает много лет и очень неудобно будет бизнесу переходить на другие продукты. Могу сказать, что частного сектора это вообще не касается, мы не можем влиять на частный сектор, что-то ему навязывать, мы можем только рекомендовать обратить внимание на то, что данные, которые получаются от ваших бизнес-структур, обрабатываются в РФ", - сказала она.

По словам Лапутиной, пользование российскими сервисами в условиях войны не совсем нормально, но это право частного бизнеса - пользоваться продуктом или нет.

"Решение, которое внедрено по "1С" для государственных структур предусматривает, что этот фискальный год мы завершаем в действующем режиме, потому что прошли тендеры. В следующем фискальном году эта компания не сможет участвовать в тендерах и соответственно работать на этом рынке", - отметила Лапутина.

Она напомнила, что когда происходит определенное оперативное или следственное действие, то оно всегда осуществляется по решению суда.

"СБУ, на самом деле, не имеет никаких вопросов к частному сектору, который работает на законных основаниях и по вопросу "1С" никто ни к кому приходить не будет. Кроме того, такие визиты выглядели бы абсурдным: мы должны были бы к каждому явиться, такого не будет, будет полностью соблюден закон", - резюмировала она.

Напомним, экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются на российскую компанию "1С", которая поставляет на украинский рынок ERP-системы.

Президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

Сообщалось, что Порошенко намерен инициировать продление санкций Евросоюза против России на 12 месяцев. Этот вопрос он поднимет во время переговоров с лидерами Евросоюза и стран-членов ЕС, в том числе, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая.