Указ Порошенко о санкциях против "Яндекса" и "ВКонтакте" вступит в силу в ближайшие две недели

Подписанный президентом документ должен быть опубликован в официальном печатном издании.

Стало известно, когда вступит в силу указ Порошенко о запрете Вконтакте

Указ президента №133/2017о запрете деятельности "" "Вконтакте" и многих прочих российских юридических лиц на территории Украины официально вступит в силу в течение ближайших 15 дней.

На это указывает порядок официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу, предусмотренный указом президента Украины 503/97 (текущая редакция – от 23.11. 2007).

"Установить, что законы Украины, прочие акты Верховной Рады Украины, акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины не позднее как в пятнадцатидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях. Официальными печатными изданиями являются: "Официальный вестник Украины"; газета "Урядовий кур'єр", – говорится в указе.

Официальным печатным изданием, в котором осуществляется официальное обнародование законов, актов Президента Украины, является также информбюллетень "Официальный вестник Президента Украины".

Нормативно-правовые акты ВРУ и Президента Украины вступают в силу через 10 дней со дня их официального обнародования, если прочее не предусмотрено самими актами, но не ранее дня их опубликования в официальном печатном издании.

В то же время, в тексте самого указа, касающегося введения в силу решения СНБО от 28 апреля, говорится, что он вступает в силу со дня его публикования.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".