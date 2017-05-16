Против разработчика бухгалтерской программы "1С" введены экономические санкции

Усложнилось использование продуктов компании.

Бухгалтерская программа "1С" под запретом Экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются на российскую компанию "1С", которая поставляет на украинский рынок ERP-системы, говорится в указе президента.

Ограничительные меры распространяются на компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине.

Экономические санкции также коснулись других поставщиков ERP-систем, а именно "Галактика Центр" и "Корпорация" Парус ". В список попали компании-разработчики программного обеспечения "ABBYY", "Аби Украина ЛТД".

Санкции предусматривают блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств. Решение предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Компаниям запрещается осуществлять государственные закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства.

Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Из разработок "1С" наиболее известна программа "1С: Предприятие".

Напомним, президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

Сообщалось, что Порошенко намерен инициировать продление санкций Евросоюза против России на 12 месяцев. Этот вопрос он поднимет во время переговоров с лидерами Евросоюза и стран-членов ЕС, в том числе, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая.