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Против разработчика бухгалтерской программы "1С" введены экономические санкции

16 мая в 13:59

Усложнилось использование продуктов компании.

Компьютер
Бухгалтерская программа "1С" под запретом
 Экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются на российскую компанию "1С", которая поставляет на украинский рынок ERP-системы, говорится в указе президента. 

Ограничительные меры распространяются на компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине.

Экономические санкции также коснулись других поставщиков ERP-систем, а именно "Галактика Центр" и "Корпорация" Парус ". В список попали компании-разработчики программного обеспечения "ABBYY", "Аби Украина ЛТД".

Санкции предусматривают блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств. Решение предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Компаниям запрещается осуществлять государственные закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства.

Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Из разработок "1С" наиболее известна программа "1С: Предприятие".

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Напомним, президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

Сообщалось, что Порошенко намерен инициировать продление санкций Евросоюза против России на 12 месяцев. Этот вопрос он поднимет во время переговоров с лидерами Евросоюза и стран-членов ЕС, в том числе, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции экономика ограничения Порошенко
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