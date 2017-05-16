Топ Новости
<
>

В новый санкционный список Украины вошли российские СМИ

16 мая в 13:03

Санкции наложены, в частности, на российские телеканалы "НТВ плюс", "Звезда", ТНТ и "Рен ТВ".

пропаганда российские сми
На деятельность российских СМИ в Украине вводится ряд ограничений
hvylya.net
В новый перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, введенный в действие указом президента Петра Порошенко, вошли ряд российских СМИ.

В санкционном списке значатся, в частности, АО "ТВ Центр" ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" (РБК); российское госпредприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"; ООО "НТВ-ПЛЮС"; ООО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "Звезда"; АО "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ"; АО "МОСКВА МЕДИА;  российское госпредприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня"; ООО "Акцепт" (телеканал Рен ТВ) и ООО "Наше Радио".

На указанные предприятия накладываются такие санкции как блокирование активов, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и ограничение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Срок действия санкций составляет три года.

Читайте также: В обновленный санкционный список Украины внесены более 1,2 тысячи физлиц

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги санкции Россия телекоммуникации
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ