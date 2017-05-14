В Украине стремительно растет число нелегальных "предприятий" по производству древесного угля

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Объемы нелегально произведенного в Украине угля оцениваются как минимум в 40 млн долл. США.

Кустарное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити woodenmaterial.com

За последние два года количество нелегальных кустарных производств древесного угля в Украине выросло вдвое и продолжает расти. Об этом, ссылаясь на публикации в СМИ "лесных" областей, пишет в своей статье дляПетр Чечелюк.

По его словам, данный вид "черного" бизнеса сегодня входит в десятку самых прибыльных и наименее затратных, наряду с разворовыванием леса, добычей янтаря и прочих (для старта производства необходима лишь жестяная печь, стоимостью в 5-7 тыс. грн). Подобные промыслы процветают во всех богатых лесами регионах — от Сум до Ужгорода.

"В течение года количество таких "предприятий" возрастает в разы. Печи прячут около заброшенных колхозных ферм, в лесополосах, на окраинах сел. Цикл выжигания партии угля продолжается до двух недель, при этом оборудование, уменьшающее количество вредных выбросов (оксиды натрия и серы, смола), нелегалы не используют, учитывая его высокую цену. От этого страдает население", - говорится в статье.

По словам Чечелюка, девальвация гривни превратила древесный уголь в "черное золото".

"Со слов, например, заместителя головы Сумской ОГА Ирины Купрейчик, в области кубометр дерева твердых пород официально стоит около 800 грн, неофициально — 120 грн. Выход угля — 40% от массы дерева. Для производства понадобятся не более двух рабочих невысокой "квалификации" с зарплатой 3–4 тыс. грн. Тонна же древесного угля стоит 200 долл. Эти банкноты пахнут угарным газом", - указывает автор.

Автор отмечает, что по оценкам Львовского национального лесотехнического университета, в 2009–2011 гг. экспорт древесного угля в Украине составлял 4% от общего объема экспорта дерева и продуктов его переработки. По данным Госстата, в прошлом году Украина экспортировала древесины на сумму 1,3 млрд долл.

"Это свидетельствует, что объемы нелегально произведенного угля оцениваются как минимум в 40 млн долл. США", - заключает он.

По словам Чечелюка, в последние годы "угольная" эпидемия охватила Житомирскую область, где антиугольные "восстания" местного населения имели место в Лугинском, Романовском и Олевском районах.

"Украинские экологи утверждают, что примитивное производство древесного угля превратит Украину в Гаити. Нелегальное производство древесного угля довело это государство до экологической катастрофы, но не сделало его жителей богаче. Гаитяне вырубили все леса и превратили их в уголь, но как жили в бедности, так и живут поныне", - заключает автор.

Подробнее о всплеске нелегального производства угля в Украине читайте в статье Петра Чечелюка "О деньгах, пахнущих угарным газом. Нелегальное кустарное производство древесного угля — третий по распространению (после нелегальной добычи янтаря и незаконной заготовки леса) вид "черного" бизнеса" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".