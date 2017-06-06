Нефть дешевеет на угрозе срыва выполнения соглашений ОПЕК из-за дипломатической ситуации с Катаром

Brent дешевела до 49,27 доллара за баррель.

Скандал с Катаром "обвалил" цены на нефть

Мировыево вторник, 6 июня, демонстрируют отрицательную динамику на опасениях инвесторов о возможном невыполнении венских соглашений о сокращении добычи сырья в связи с дипломатическим скандалом вокруг Катара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:56 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% - до 49,27 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% - до 47,19 доллара за баррель.

Ранее в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к разрыву дипломатических отношений с Катаром присоединились еще три страны, среди которых Ливия, Йемен и Мальдивские острова.

При этом доля Катара по добыче нефти является одной из самых незначительных среди стран-членов ОПЕК, однако напряженность внутри картеля может помешать выполнению соглашения о сокращении добычи, отмечает агентство "Рейтер". По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны, ситуация с Катаром означает "реальную вероятность" подобных проблем.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.