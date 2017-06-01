Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

Brent дорожала до 51,21 доллара за баррель.

Нефть дешевеет на данных из США cherezoff / Depositphotos

Мировыечетверг, 1 июня, растут на данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:04 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89% - до 51,21 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,97% - до 48,79 доллара за баррель.

Как свидетельствуют данные отчета API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, снизились на 8,7 млн - до 513,2 млн баррелей. Хотя аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя, на 2,5 млн баррелей.

Тем временем цены на "черное золото" отыграли весь рост, который стал результатом продления соглашений стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти.

"У инвесторов остаются сомнения, что запасы нефти упадут", - цитирует агентство "Рейтер" неназванных аналитиков ANZ.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.