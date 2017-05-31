Нефть продолжает дешеветь на данных о росте добычи в Ливии

Brent дешевела до 51,98 доллара за баррель.

"Черное золото" дешевеет на данных из Ливии РИА Новости

Мировые цены на нефть в среду, 31 мая, демонстрируют отрицательную динамику на данных о росте добычи сырья в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:12 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% - до 51,98 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,6% - до 49,36 доллара за баррель.

Трейдеры связывают снижение мировых цен на "черное золото" с ростом добычи в Ливии. Так, национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) заявила о росте производства нефти на 800 тысяч баррелей в сутки. По словам цитируемого агентством "Рейтер" главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны, данные об увеличении добычи нефти в Ливии "занимали ум трейдеров этой ночью".

Кроме того, они также обеспокоены перспективами последствий пролонгации венских соглашений стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в картель. Трейдеры не уверены в том, что сокращение добычи нефти поможет справиться с глобальным переизбытком сырья на рынке.

Участники рынка также ожидают публикации в четверг еженедельных данных Министерства энергетики США о запасах "черного золота" в стране. Запасы уменьшались на протяжении семи недель подряд, однако объем нефти все еще остается высоким.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.