НБУ выдал "Первой инкассаторской компании" лицензию на услуг по инкассации

Компания стала третьим юрлицом, получившим лицензию на услуги инкассации.

Третье юрлицо получило лицензию на инкассацию minfin.com.ua Национальный банк Украины выдал ООО "Первая инкассаторская компания" лицензию от 24 мая 2017 года № 3 на предоставление банкам услуг по инкассации.

Отмечается, что "Первая инкассаторская компания" является третьим юридическим лицом, получившим лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.

Ранее НБУ предоставил лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации OOO"Сит Секьюрити" и ООО "Украинский сервис инкассации".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, уставный капитал "Первой инкассаторской компании" составляет 2 млн грн. Конечным бенефициарным собственником компании является Светлана Демьяненко, которая является совладелицей "Укрбудинвестбанка".

Напомним, что НБУ предложил для общественного обсуждения проект постановления "Об утверждении положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации".

Сообщалось, что Нацбанк планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков.

Новый глава Национального банка Украины может быть назначен до ухода Верховной Рады на летние парламентские каникулы.