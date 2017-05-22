Нацбанк отдаст функции клиринга крупному банку

Ведутся переговоры с одним из банков.
Национальный банк Украины планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают "Українські новини".
"Мы думаем о потенциальной возможности возложить роль клирингового банка на один из банков. Это точно не функция Национального банка и НБУ не будет на себя эту функцию брать", - сказала она.
Рожкова добавила, что сейчас ведутся переговоры с одним из крупных банков для возложения функции клиринга.
"Создавать мы ничего не будем, это нужно какой-то крупный банк наградить этой функцией", - добавила она.
Кроме того, замглавы НБУ обратила внимание, что понимает обеспокоенность банков тем, что Deutsche Bank отключил счета украинских клиентов, однако это не несет серьезной угрозы банковской системе и национальной безопасности.
"По нашим данным, на банки, которые не имеют прямых корсчетов приходится около 8% от экспортно-импортных контрактов. Это немного", - добавила она.
Напомним, что с июня Deutsche Bank решил закрыть корреспондентские счета украинских клиентов.
Сообщалось, что заявление Нацбанка о значительном количестве кредитов, выданных "Приватбанком" связанным лицам, не нашло подтверждения, что дает бывшим собственникам банка основания для оспаривания решения государства о его национализации в судебном порядке.
Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".
Українські новини