Нацбанк отдаст функции клиринга крупному банку

Ведутся переговоры с одним из банков.

НБУ поделится функциями с крупным банком Нацбанк Украины/Facebook Национальный банк Украины планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают "Українські новини".

"Мы думаем о потенциальной возможности возложить роль клирингового банка на один из банков. Это точно не функция Национального банка и НБУ не будет на себя эту функцию брать", - сказала она.

Рожкова добавила, что сейчас ведутся переговоры с одним из крупных банков для возложения функции клиринга.

"Создавать мы ничего не будем, это нужно какой-то крупный банк наградить этой функцией", - добавила она.

Кроме того, замглавы НБУ обратила внимание, что понимает обеспокоенность банков тем, что Deutsche Bank отключил счета украинских клиентов, однако это не несет серьезной угрозы банковской системе и национальной безопасности.

"По нашим данным, на банки, которые не имеют прямых корсчетов приходится около 8% от экспортно-импортных контрактов. Это немного", - добавила она.

Напомним, что с июня Deutsche Bank решил закрыть корреспондентские счета украинских клиентов.

Сообщалось, что заявление Нацбанка о значительном количестве кредитов, выданных "Приватбанком" связанным лицам, не нашло подтверждения, что дает бывшим собственникам банка основания для оспаривания решения государства о его национализации в судебном порядке.

Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".