У бывших собственников "Приватбанка" есть основания для оспаривания решения государства о его национализации – юрист

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Поставленные под сомнения перечень связанных лиц и методика их определения могут стать основой для попыток через суды вернуть банк предыдущим владельцам.

Заявленное НБУ количество кредитов, выданных связанным лицам, на сегодняшний день не нашло подтверждения, утверждает специалист phl.com.ua

Заявленное Национальным банком Украины значительное количество кредитов, выданных "Приватбанком" связанным лицам, на сегодняшний день не нашло подтверждения, что дает бывшим собственникам банка основания для оспаривания решения государства о его национализации в судебном порядке.

Об этом в комментарии ZN.UA заявил управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, который является советником держателей облигаций "Привата". Мнение эксперта приводит в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

"На самом деле заявленное НБУ значительное количество кредитов, выданных связанным лицам, фактически положенное в основу национализации банка, на сегодняшний день не нашло подтверждения. У бывших собственников банка существуют основания для оспаривания решения государства о национализации Приватбанка, однако, насколько мне известно, пока это не входит в их планы", - заявил юрист.

Самаева указывает, что в будущем поставленные под сомнения перечень связанных лиц и методика их определения могут стать основой для попыток через суды вернуть банк предыдущим владельцам.

"Ну конечно, это перспектива не месяцев, а лет. Ведь желательно вернуть банк уже в отличном, обеспеченном за счет налогоплательщиков финансовом состоянии", - заключает она.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

18 мая Держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".