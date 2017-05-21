У бывших собственников "Приватбанка" есть основания для оспаривания решения государства о его национализации – юрист

Поставленные под сомнения перечень связанных лиц и методика их определения могут стать основой для попыток через суды вернуть банк предыдущим владельцам.
Об этом в комментарии ZN.UA заявил управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, который является советником держателей облигаций "Привата". Мнение эксперта приводит в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.
"На самом деле заявленное НБУ значительное количество кредитов, выданных связанным лицам, фактически положенное в основу национализации банка, на сегодняшний день не нашло подтверждения. У бывших собственников банка существуют основания для оспаривания решения государства о национализации Приватбанка, однако, насколько мне известно, пока это не входит в их планы", - заявил юрист.
Самаева указывает, что в будущем поставленные под сомнения перечень связанных лиц и методика их определения могут стать основой для попыток через суды вернуть банк предыдущим владельцам.
"Ну конечно, это перспектива не месяцев, а лет. Ведь желательно вернуть банк уже в отличном, обеспеченном за счет налогоплательщиков финансовом состоянии", - заключает она.
Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.
18 мая Держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.
Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".ZN.UA