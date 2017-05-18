Держатели евробондов подали иск на "Приватбанк" в Лондонский арбитраж

Судебные разбирательства находятся на стадии согласования процедуры арбитража.

Держатели еврооблигаций «Приватбанка» будут отстаивать свои интересы в суде phl.com.ua

Держатели еврооблигаций "обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщил управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, выступающий советником держателей ценных бумаг.

"От имени отдельных держателей еврооблигаций на сегодняшний день удалось инициировать судебные разбирательства по вопросу нарушения их прав при процедуре bail-in еврооблигаций "Приватбанка" в международном арбитражном институте. Судебные разбирательства находятся на стадии согласования процедуры арбитража и выбора арбитров", - сказал он.

Мороз также сообщил, что намерение "Приватбанка" сменить трасти (доверителя по ценным бумагам) обусловлено наличием между структурами соглашения, согласно которому трасти ограничен в возможностях обжалования любых действий "Приватбанка" по еврооблигациям, что фактически парализовало возможность защиты держателей евробондов, а также наличием конфликта интересов между немецким трасти и Национальным банком Украины.

По словам Мороза замена трасти позволит сформированной на сегодня группе держателей еврооблигаций более эффективно осуществлять коллективную судебную защиту.

Руководитель банковской и финансовой практики, партнер ЕПАП Украина Роман Степаненко допускает, что решения о смене доверенного лица (трасти), в том числе могло быть продиктовано репутационными соображениями.

"Согласно информации, размещенной на официальном сайте Madison Pacific Trust Limited, компания была вовлечена в ряд дефолтных ситуаций и реструктуризаций похожих инструментов на рынках капитала. Вероятно, именно это послужило основанием выбора, сделанного в пользу Madison Pacific Trust Limited", - сказал эксперт.

Напомним, "Приватбанк" назначил на 5 июня проведение собрания держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

В январе Британская юридическая фирма Dechert LLP направила письмо главе правления "Приватбанка" Александру Шлапаку, главам НБУ Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину, в котором требует возместить владельцам евробондов их инвестиции в ценные бумаги банка по примеру американской компании Cargill.

В феврале заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что в Нацбанке допускают начало диалога с держателями еврооблигаций национализированного "Приватбанка".