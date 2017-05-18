Держатели евробондов подали иск на "Приватбанк" в Лондонский арбитраж

Судебные разбирательства находятся на стадии согласования процедуры арбитража.
"От имени отдельных держателей еврооблигаций на сегодняшний день удалось инициировать судебные разбирательства по вопросу нарушения их прав при процедуре bail-in еврооблигаций "Приватбанка" в международном арбитражном институте. Судебные разбирательства находятся на стадии согласования процедуры арбитража и выбора арбитров", - сказал он.
Мороз также сообщил, что намерение "Приватбанка" сменить трасти (доверителя по ценным бумагам) обусловлено наличием между структурами соглашения, согласно которому трасти ограничен в возможностях обжалования любых действий "Приватбанка" по еврооблигациям, что фактически парализовало возможность защиты держателей евробондов, а также наличием конфликта интересов между немецким трасти и Национальным банком Украины.
По словам Мороза замена трасти позволит сформированной на сегодня группе держателей еврооблигаций более эффективно осуществлять коллективную судебную защиту.
Руководитель банковской и финансовой практики, партнер ЕПАП Украина Роман Степаненко допускает, что решения о смене доверенного лица (трасти), в том числе могло быть продиктовано репутационными соображениями.
"Согласно информации, размещенной на официальном сайте Madison Pacific Trust Limited, компания была вовлечена в ряд дефолтных ситуаций и реструктуризаций похожих инструментов на рынках капитала. Вероятно, именно это послужило основанием выбора, сделанного в пользу Madison Pacific Trust Limited", - сказал эксперт.
Напомним, "Приватбанк" назначил на 5 июня проведение собрания держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.
В январе Британская юридическая фирма Dechert LLP направила письмо главе правления "Приватбанка" Александру Шлапаку, главам НБУ Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину, в котором требует возместить владельцам евробондов их инвестиции в ценные бумаги банка по примеру американской компании Cargill.
В феврале заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что в Нацбанке допускают начало диалога с держателями еврооблигаций национализированного "Приватбанка".
Интерфакс-Украина