"Приватбанк" не смог заморозить счета компаний, связанных с Коломойским

Суд обязал госбанк обслуживать эти компании согласно ранее заключенным договорам.

"Приватбанк" проиграл компаниям Коломойского Приватбанк

20 апреля Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобуи оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 9 февраля, пишет Finbalance

Данным постановлением было удовлетворено ходатайство компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP и в рамках обеспечения иска к "Приватбанку" возложены обязательства на госбанк и его кипрский филиал должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами - в том числе в части исполнения обязательств по начислению и выплате процентов по депозитным счетам этих лиц, а также пользования/распоряжения/возврата/выплаты денежных средств, размещенных на кореспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах этих лиц в "Приватбанке" и его кипрской филиала до решения по существу спора.

"Материалы дела не содержат доказательств о подтверждении правовых оснований, предусмотренных ст.1074 ГК Украины, ч.1,2 ст.59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" для ограничения права истцов распоряжаться денежными средствами, находящимися на их счетах. Поэтому остановка обслуживания счетов истцов в одностороннем порядке, о чем ими поданы надлежащие доказательства, приобщенные к делу, дает истцам основание для предположения относительно невозможности исполнения судебного решения в случае удовлетворения их иска.

Истцы утверждают, что не разрывали депозитных договоров с ОАО КБ "Приватбанк" и не совершали действий, направленных на отказ от депозитов.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ПАО КБ "Приватбанк", не дают оснований для вывода о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, являющихся основанием для отмены постановления", - говорится в постановлении.

Напомним, что Нацбанк уменьшил оценку прибыли "Приватбанка" на 1,4 млрд грн.

Сообщалось, что Минфин до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

Нацбанк и Министерство финансов намерены согласовать финальную цифру докапитализации "Приватбанка".

Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.