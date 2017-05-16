НБУ допустил сомнительные траты на национализацию "Приватбанка"

Национальный банк планировал национализацию крупнейшего коммерческого финучреждения, ПриватБанка, еще задолго до ее осуществления.

Для подготовки национализации НБУ нанял две международные компании: детективное агентство Kroll и консультанта AlixPartners, с которыми были заключены договора 5 февраля и 4 июля 2016 года соответственно. Соответствующие документы опубликовало издание " Новое время. Бизнес ".

Весь прошлый год упомянутые компании, согласно условиям договоров, консультировали и помогали Нацбанку "в подготовке к национализации системно важного банка и розыску активов бенефициарных владельцев банка для обеспечения возврата средств рефинансирования НБУ".

Стоимость консультаций AlixPartners составила 66,2 млн грн. Для этого НБУ использовал резерв, созданный для непредвиденных затрат на сумму 33,37 млн грн. А недостающая сумма в 32,8 млн грн добиралась за счет уменьшения статьи расходов "Налоги, сборы и обязательные платежи".

Кроме того, по данным издания, в 2017 году НБУ планирует потратить на AlixPartners еще 20 млн евро. Об этом говориться в проекте решения Нацбанка, которое имеется в распоряжение НВ Бизнес.

Опрошенные изданием юристы сходятся во мнении, что действия НБУ в вопросе вывода "Приватбанка" из финансового кризиса были не профессиональны. По словам Ростислава Кравца, старшего партнера юрфирмы "Кравец и партнеры", в случае, если бы к работе были привлечены украинские юркомпании, аудит "Привата" мог бы обойтись значительно дешевле.

Кроме того, сценарий с национализацией можно было реализовать значительно мягче, быстрее, и, в итоге, дешевле, не затрагивая обязательств банка перед держателями облигаций и прочими кредиторами банка.

Адвокат убежден, что действия Нацбанка по национализации "Привата" непременно скажутся на финансовом состоянии Украины. А в перспективе, после окончательного ухода Валерии Гонтаревой могут стать причиной уголовных дел против бывшего главы Нацбанка.

По словам Кравца, если в суде будет доказано, что можно было провести национализацию "Приватбанка" быстрее и дешевле и что были другие компании готовые предоставлять услуги по качеству и цене не уступающие AlixPartners и Suprema Lex это может стать поводом для открытия уголовного дела по статье 364 злоупотребление властью или служебным положением.