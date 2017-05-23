Нацбанк предложил порядок проверок инкассаторов

НБУ хочет ввести единые требования к выездным проверкам инкассаторов.

Нацбанк взялся за инкассаторов Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения проект постановления "Об утверждении положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации", сообщается на сайте регулятора.

НБУ предлагает установить единые требования по организации и порядку проведения выездных проверок юрлиц, которые получили соответствующую лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации; определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы.

Кроме того, документ предусматривает установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть во время проверки юрлица.

Также предлагается установить требования по оформлению и ознакомлению с материалами проверки, возможность применения юрлицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.

Напомним, Нацбанк планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков.

Сообщалось, что новый глава Национального банка Украины может быть назначен до ухода Верховной Рады на летние парламентские каникулы.