Топ Новости
<
>

НБУ в ближайшее время примет решение по согласованию покупки "Сбербанка" – Рожкова

22 мая в 14:10

Ко всем российским банкам у покупателей есть интерес.

сбербанк
В НБУ изучают документы о покупке «Сбербанка»
057.ua
Национальный банк Украины намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк", сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"По "Сбербанку" мы получили документы от потенциальных покупателей более месяца назад. Пока документы находятся в стадии изучения. Скоро мы сможем сформулировать свою позицию по этому вопросу", - сказала она журналистам в Киеве в понедельник.

Рожкова также подтвердила получение документов от нескольких потенциальных покупателей для согласования покупки "Проминвестбанка" (ПИБ). Они также находятся в стадии изучения.

В целом, подытожила замглавы НБУ, интерес есть ко всем российским банкам.

Читайте также: Нацбанк получил второй пакет документов от покупателя украинской "дочки" российского "Сбербанка"

Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси. Но позже стало известно, что Norvik Banka вышел из консорциума покупателей, что связывают с действующими в отношении России санкциями ЕС.

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО  "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.

Подробнее о санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".

 

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Сбербанк покупка документы банк Нацбанк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...