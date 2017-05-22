НБУ в ближайшее время примет решение по согласованию покупки "Сбербанка" – Рожкова

Ко всем российским банкам у покупателей есть интерес.

В НБУ изучают документы о покупке «Сбербанка» 057.ua

Национальный банк Украины намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки, сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"По "Сбербанку" мы получили документы от потенциальных покупателей более месяца назад. Пока документы находятся в стадии изучения. Скоро мы сможем сформулировать свою позицию по этому вопросу", - сказала она журналистам в Киеве в понедельник.

Рожкова также подтвердила получение документов от нескольких потенциальных покупателей для согласования покупки "Проминвестбанка" (ПИБ). Они также находятся в стадии изучения.

В целом, подытожила замглавы НБУ, интерес есть ко всем российским банкам.

Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси. Но позже стало известно, что Norvik Banka вышел из консорциума покупателей, что связывают с действующими в отношении России санкциями ЕС.

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.

Подробнее о санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".