Нацбанк расширил перечень клиентских операций для проверки банками

НБУ расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.

НБУ продолжает аккуратную либерализацию валютного регулирования Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины изменил порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях, сообщила пресс-служба регулятора.



Ранее НБУ запрещал покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.



На прошлой неделе НБУ разрешил такие операции с 12 июня 2017 года. "В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий", - сообщает НБУ.



В связи с этим Национальный банк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками. Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более $ 150 тыс. и возврат иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться и другие операции.



Среди таких операций: перевод физического лица на сумму более 150 тыс грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, погребение), заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до $ 50 тыс целью уплаты налогов, сборов и др.).



Подвергаться проверке будет и возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.



Новый механизм расширил перечень финансовых операций, не требующих проведения анализа документов и информации. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевод средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.



"Также банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц", - сообщает НБУ.

Напомним, ранее НБУ снизил учетную ставку до 12,5%.

Сообщалось, что НБУ увеличил максимальную сумму покупки валюты физлицами до 150 тыс грн.

Подробнее о валютной политике Украины читайте в статье Сергея Кораблина "Валютная либерализация по-украински: бегство от реформ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".