Нацбанк ослабил валютное регулирование

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НБУ продлил срок расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 с 120 дней.

НБУ продолжает валютную либерализацию Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины утвердил ряд мер по либерализациирегулирования, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее постановление правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" №41 утверждено 25 мая 2017 года.

В частности, НБУ продлил срок расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 с 120 дней; разрешил иностранным инвесторам покупать иностранную валюту на средства, полученные от продажи корпоративных прав и ценных бумаг в результате сокращения уставных капиталов и выхода из хозобществ, и перечислять эту валюту за границу.

Помимо этого, Нацбанк разрешил досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по таким операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов, через уполномоченные банки и/или иностранные банки) было предоставлено обязательство международных финансовых организаций.

Нацбанк также снял ограничение на открытие уполномоченным банком корреспондентских счетов в иностранной валюте 1-й группы классификатора в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена НБУ ко 2-й или 3-й группы классификатора.

В то же время для предотвращения непродуктивного оттока капитала Нацбанк устанавливает требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках (UBO) нерезидентов-кредиторов.

"Требования будут действовать во всех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, заключенного резидентом-заемщиком, не являющимся банком", - объясняет в центробанке.

Помимо этого, усовершенствован порядок контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по договору в случае уплаты комиссий, сборов в период до получения кредита и/или в течение первого годового периода действия договора.

"Этот порядок предусматривает, что в таких случаях контроль будет осуществляться не на дату платежной операции, а на конец первого годового периода. Указанный подход позволит резидентам-заемщикам более свободно составлять условия кредитных соглашений", - объясняет Нацбанк.

По данным НБУ повышение максимального срока для расчетов по экспортно-импортым операциям вступает в силу с 26 мая 2017 года. Остальные изменения вступают в силу с 12 июня 2017 года.

Напомним, днем ранее НБУ снизил учетную ставку до 12,5%.

Сообщалось, что НБУ увеличил максимальную сумму покупки валюты физлицами до 150 тыс грн.

Как писал в своей статье для ZN.UA доктор экономических наук Сергей Кораблин, глубокая валютная либерализация может стать для Украины опасным экспериментом.

Подробнее о валютной политике Украины читайте в статье Сергея Кораблина "Валютная либерализация по-украински: бегство от реформ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".