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Стоимость Bitcoin превысила 2 тысячи долларов впервые за историю криптовалюты

22 мая в 12:18

За год стоимость Bitcoin выросла на 125%.

bitcoin
Bitcoin теперь стоит более 2 тысяч долларов
Стоимость Bitcoin, в ходе торгов 21 мая, превысила 2 тысячи долларов, что стало рекордом для этой криптовалюты. Валюта переживает свое стремительное подорожание последние три месяца, за которые ее стоимость возросла больше, чем за все предыдущее ее существование с 2008 года.

За год стоимость Bitcoin выросла на 125%, с 890 долларов до 2120 долларов США.

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Ранее сообщалось, что в ходе торгов в среду, 3 мая, криптовалюта Bitcoin подорожала на 50% и составила $ 1437. Такая цена являлась максимальной с момента появления Bitcoin в 2008 году.

По материалам: ZN.UA
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