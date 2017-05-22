Стоимость Bitcoin превысила 2 тысячи долларов впервые за историю криптовалюты

За год стоимость Bitcoin выросла на 125%.

Bitcoin теперь стоит более 2 тысяч долларов

Стоимость Bitcoin, в ходе торгов 21 мая, превысила 2 тысячи долларов, что стало рекордом для этой криптовалюты. Валюта переживает свое стремительное подорожание последние три месяца, за которые ее стоимость возросла больше, чем за все предыдущее ее существование с 2008 года.

За год стоимость Bitcoin выросла на 125%, с 890 долларов до 2120 долларов США.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов в среду, 3 мая, криптовалюта. Такая цена являлась максимальной с момента появления Bitcoin в 2008 году.