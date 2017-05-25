НБУ снизил учетную ставку до 12,5%

Дальнейшее снижение учетной ставки НБУ возможно, если правительство не будет резко повышать социальные стандарты.

НБУ снизил учетную ставку и ожидает инфляцию ниже 10% Нацбанк Украины / Flickr

Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых с 26 мая 2017 года.

"Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", - говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 годы (8%+/-2 в.п. и 6%+/-2 в.п. соответственно). Согласно прогнозу, опубликованному Национальным банком в Инфляционном отчете в прошлом месяце, инфляция замедлится до 9,1% на конец 2017 года и до 6,0% на конец 2018 года.

Основным риском для достижения целевых показателей инфляции в 2017-2018 годах в НБУ назвали отход от проведения взвешенной фискальной политики. В частности, более существенное повышение социальных стандартов и заработных плат, чем это согласуется с достижением целей по инфляции.

В дальнейшем в этом году НБУ может продолжить смягчение монетарной политики, "но только в случае устойчивого снижения означенных рисков".

"При этом потенциальное смягчение монетарной политики в случае его осуществления может происходить в различных формах – путем как снижения учетной ставки, так и ослабления административных ограничений на валютном рынке", - подчеркнули в НБУ.

В апреле Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых.

В октябре 2016 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15% до 14%.