Нацбанк получил в 2016 году 68,45 млрд грн прибыли

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Чистый доход НБУ за год составил 74,4 млрд грн

НБУ отчитался о прибыли Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины получил 68,45 млрд грн прибыли по итогам 2016 года, говорится в отчете НБУ на официальном сайте регулятора.



Отмечается, что чистый доход НБУ за прошлый год составил 74,4 млрд грн. Доход от изменения валютных курсов уменьшился в 1,6 раза и составил почти 24 млрд грн (при общей сумме прибыли за год в 68 млрд грн).



Сумма процентных расходов выросла в 1,3 раза (на 27%) и составила в 2016 году 13,3 млрд грн, в первую очередь, за счет депозитных сертификатов Нацбанка, размещавшихся в течение года, и увеличения обязательств перед Международным валютным фондом, по которым выплачиваются проценты.

Согласно отчету, структура активов НБУ за последние пять лет менялась в части роста портфеля ценных бумаг Украины, который представлен преимущественно государственными облигациями, а также наращиванием международных резервов.

Напомним, НБУ снизил оценку прибыли банковской системы в январе-марте с 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн.

Ранее Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".