"Нафтогаз" опроверг заявление "Газпрома" по принципу "бери и плати"

В "Нафтогазе" настаивают на отмене данной нормы.

У «Нафтогаза» и «Газпрома» разные виденья на решение суда Стокгольма ZN.UA

Арбитражный суд Стокгольма отклонил требованияпо положению "бери или плати". Так в НАК "Нафтогаз Украины" на странице в Facebook прокомментировали заявление замглавы правления "Газпрома" Александра Медведева о том, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило "бери или плати" в контракте с "Нафтогазом".

"Наш официальный комментарий по заявлению господина Медведева: "Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати", - сказано в сообщении.

"Зберігайте спокій та лупайте сю скалу", - ответили в Нафтогазе.

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что не видит в решении Стокгольмского арбитража отмены принципа "бери или плати".

ZN.UA писало, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене.

Напомним, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

Подробнее о решении Стокгольмского арбитража в производстве "Нафтогаза" против "Газпрома" читайте в статье Аллы Еременко "Стокгольмский абордаж" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".