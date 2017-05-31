"Нафтогаз" получил решение стокгольмского арбитража в производстве против "Газпрома"

По словам главы "Нафтогаза", арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Требования "Газпрома" по принципу "Бери или плати" полностью отменены tsn.ua

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Позднее в пресс-службе НАК подтвердили эту информацию.

Facebook/Нафтогаз України

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

В декабре 2016 года Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делу "Нафтогаза" с "Газпромом".

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

"Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.