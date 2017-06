"Газпром" не видит в решении Стокгольмского арбитража отмены принципа "бери или плати"

Заявление украинской строны об отмене take or pay в "Газпроме" назвали "публичной манипуляцией".

В "Газпроме" утверждают, что решение Арбитража - в его пользу Коллаж ZN.UA

Российский "Газпром" считает предварительное решение Стокгольмского арбитража в его споре с НАК "Нафтогаз Украины" положительным для себя, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Вы читали решение Стокгольмского арбитража, что вы так уверенно говорите о том, что оно не в нашу пользу? А я читал. В любом случае баланс по этому решению для "Газпрома" положительный. Даже на предварительном этапе. Объем этого баланса будет определен по итогам окончательного решения арбитража", - заявил он журналистам.

Медведев также опроверг заявление украинской стороны, что суд отменил предусмотренную контрактом норму "бери или плати". На этой норме основувалась основная часть претензий "Газпрома" к украинской стороне.

"Один вопрос только затрону. Вот (украинская сторона утверждает – ред.) арбитражное решение отменило take or pay. Это не так. Не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", - подчеркнул он.

"Это манипуляция такая публичная. Работа идет. Мы арбитражные решения всегда уважали и уважаем. Есть время для обсуждения и предварительного заключения - я думаю. И что украинская сторона будет давать какие-то комментарии", - добавил чиновник.

Говоря о сроках ожидания окончательного решения суда он отметил, что 30 июня - это дата представления возражений и комментариев.

"Это не означает, что 30 июня сразу последует окончательное заключение. Тем более, как мы знаем, арбитражи часто сроки вынесения решений могут сдвигать, как правило, не в сторону ускорения. А в сторону затягивания. Непростой вопрос. Требует серьезной работы", – заключил он.

Ранее ZN.UA писало, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене.

Напомним, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

Подробнее о решении Стокгольмского арбитража в производстве "Нафтогаза" против "Газпрома" читайте в статье Аллы Еременко "Стокгольмский абордаж" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".