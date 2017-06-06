"Газпром" договорился о финансировании Северного потока-2

"Газпром" заключил с западными партнерами соглашение о дефицитном финансировании проекта.

Европейские партнеры помогут "Газпрому" деньгами sputnik.az

Российский монополист "Газпром" и западные партнеры заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта "Северный поток-2" на сумму до $ 6,65 млрд на случай недостаточного привлечения проектного финансирования, сообщает Reuters со ссылкой на информацию "Газпрома".

Отмечается, что срок действия соглашения - 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года. Размер предельной суммы кредита с учетом процентов составит не более 70% общих затрат на проект, ставка по кредиту - EURIBOR + от 5,75 до 6,75 годовых в зависимости от объема финансирования.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Сообщалось, что Европейские энергетические компании Engie (французская), OMV (австрийская), Royal Dutch Shell (англо-голландская), Uniper и Wintershall (обе - немецкие) предоставят Nord Stream 2 долгосрочное финансирование в объеме 50% от стоимости "Северного потока-2".

Ранее западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и расходы "Газпрома" на реализацию увеличились вдове – до 1 миллиарда 750 миллионов долларов.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.