Нацбанк обжалует решение суда относительно денег Суркисов

В НБУ возмущены решением Окружного административного суда Киева.

НБУ не хочет возвращать деньги Суркисам УНИАН

Национальный банк Украины намерен обжаловать решение Окружного административного суда Киева о незаконности обмена некоторых обязательствна акции дополнительной эмиссии банка (bail-in), сообщает пресс-служба регулятора на странице в Facebook

"Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "Приватбанка" и процедуры bail-in", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решения о национализации "Приватбанка" были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, что админсуд Киева 17 мая решил взыскать с "Приватбанка" в пользу "А-банка", принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации средств. Суд обязал вернуть Суркисам1,1 млрд грн, $ 266 тыс и € 8 тыс.

В комментарии ZN.UA управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз заявил, что у бывших собственников "Приватбанка" есть основания для оспаривания решения государства о его национализации.

Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга "Приватбанка" на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

18 мая Держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".