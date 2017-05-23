Братья Суркисы отсудили у "Приватбанка" 1,1 млрд грн, $ 266 тыс и € 8 тыс

Суд признал незаконным решение НБУ об объявлении "А-банка" связанным с "Приватбанком" лицом.

Суд стал на сторону бывших собственников «Приватбанка» УНИАН

Окружной административный суд Киева 17 мая решил взыскать св пользу "А-банка", принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации средств, передают "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что 13 декабря 2016 года комиссия НБУ признала "А-банк" связанным с "Приватбанком" лицом.

21 декабря при национализации "Приватбанка" с корреспондентских счетов "А-банка" были принудительно списаны средства.

"А-банк" обратился в суд с требованием взыскать с "Приватбанка" 364 млн грн денежных средств, списанных с корреспондентских счетов, 5,786 тыс евро, 5,55 млн грн, $ 15,8 тыс и неначисленных процентов за пользование денежными средствами.

Национальный банк, возражая против иска, указал на следующее: "А-банк" и "Приватбанк" имеют общую инфраструктуру, совместные информационные системы, корреспондентские отношения, при этом "А-банк" большинство денежных средств размещал на счетах в "Приватбанке", владелец существенного участия в "А-банке" Игорь Суркис одновременно обладает существенным участием в ООО "Студия 1+1", которая является родственной с "Приватбанком".

В свою очередь "А-банк" предоставил суду информацию о том, что у него есть корреспондентские отношения с другими банками ("Укргазбанк", "Ощадбанк", "Радабанк", "Диамантбанк", "Сбербанк").

Вместе с тем "А-банк" имеет 195 подразделений по Украине, при этом банком заключено 193 договора аренды нежилых помещений, среди которых нет договоров с "Приватбанком", следовательно, "А-банк" не арендует никаких помещений у "Приватбанка".

Также "А-банк" опроверг информацию о том, что у него совместная с "Приватбанком" платежная инфраструктура, так как финучреждение заключило ряд договоров о предоставлении аналогичных услуг с другими субъектами.

В решении правления Национального банка от 18 декабря 2016 указано, что владельцами существенного участия "Приватбанка" были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В то же время, исходя из официальных сведений государственного реестра, эти лица не осуществляют контроль над "А-банком".

Также суд отверг аргумент о том, что Игорь Суркис обладает существенным участием в "Студия 1+1", ООО "Гравис-Кино" и телерадиокомпании "ТЕТ" через компанию BOLVIK VENTURES, так как истцом предоставлена информация о том, что он не имеет участия в указанной компании (директором BOLVIK VENTURES LTD является Menelaos Sazos).

Исходя из изложенного, судом установлено, что "А-банк" и "Приватбанк" не имели общих владельцев существенного участия.

В связи с этим суд удовлетворил исковые требования "А-банка", признал незаконным решение комиссии НБУ от 13 декабря 2016 о признании "А-банка" связанным с "Приватбанком" лицом, отменил приказ временного администратора "Приватбанка" о запрете расходных операций "А-банка", а также ряд других приказов администратора по отношению к "А-банку".

Суд постановил взыскать с "Приватбанка" 363,6 млн грн, списанных с корсчетов, 5,8 тыс. евро, 5,56 млн грн, $ 15,8 тыс, неначисленных процентов.

Суд присудил обеспечить за счет бюджетных ассигнований Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Министерства финансов в пользу "А-банка" 5,56 млн грн понесенных им расходов по уплате судебного сбора.

Напомним, в комментарии ZN.UA управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз заявил, что у бывших собственников "Приватбанка" есть основания для оспаривания решения государства о его национализации.

Кабинет министров Украины 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

18 мая Держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".