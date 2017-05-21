Семья Суркисов потеряла при национализации "Приватбанка" почти 250 млн долларов, 574 тыс. евро и 1 млрд грн – источники

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Для более-менее осведомленных наблюдателей связь собственников "Динамо" с экс-владельцем "Приватбанка" очевидна.

Братья Суркисы потеряли при национализации "Приватбанка" внушительные средства УНИАН

В результате национализации "Приватбанка" семья Суркисов потеряла более 248,6 млн долларов и 574 тыс. евро в кипрском филиале банка, как юридические лица, а также более 1,04 млрд грн в Украине – как физические лица. Об этом, ссылаясь на источники, пишет в своей статье дляЮлия Самаева.

Автор отмечает, что решение суда по иску Суркисов против НБУ, принятое в пользу истцов, обяжет государство выплачивать данные средства. Однако, дело не только в деньгах.

"Суть всех споров сводится к одному — неправомерности решения №105 комиссии НБУ по вопросам определения связанных с Приватбанком лиц и остановки ФГВФЛ операций по текущим, депозитным, корреспондентским или другим счетам в Приватбанке", - указывает Самаева.

По ее словам, для более-менее осведомленных наблюдателей связь собственников "Динамо" с экс-владельцем Приватбанка очевидна.

"Даже в деле "6 офшоров", уже проигранном ПриватБанком в судах двух инстанций, просматривается связь между бизнесменами. Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP — это те самые шесть компании, которые тоже подали иски против НБУ, ФГВФЛ и Приватбанка. Как помним, они также имеют претензии к 105-му решению НБУ и считают, что к связанным с бывшими собственниками банка лицам не относятся", - говорится в статье.

Самаева отмечает, что все упомянутые компании основаны в один день, зарегистрированы по одному адресу в Британии и указывают один почтовый адрес.

"Разница между ними лишь в том, что по состоянию на 20 февраля 2017 г. три первые компании принадлежали Ольге Романовой — жене Игоря Суркиса, а остальные — Полине Ковалик, первой жене его брата Григория Суркиса", - указывает она.

По словам автора, тень, брошенная судебными решениями не в пользу НБУ на методику определения связанных лиц, и сложность доказательства прямой выгоды экс-владельцев "Приватбанка" от их операций будут иметь весомые последствия.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

18 мая Держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".