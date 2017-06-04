Коболев допустил арест активов "Газпрома" в Европе в случае отказа выполнять решение Стокгольмского суда

Глава "Нафтогаза" указал на использование "Газпромом" некорректной терминологии.

Решение Стокгольмского арбитража является отдельным, а не промежуточным Коллаж ZN.UA

Вынесенное31 мая решение по спору НАК "Нафтогаз Украины" с ПАО "Газпром" не является промежуточным, как утверждает российский монополист.

"Газпром некорректно использует этот термин. Это решение не промежуточное, это решение отдельное. И это решение четко говорит, что за газ, который Украина не отбирала, но Россия настаивает, чтобы мы платили по принципу "бери или плати", мы платить не будем ничего", – заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "5 каналу", которое демонстрировалось в эфире в воскресенье, 4 июня.

Возможный отказ российского монополиста от выполнения судебного решения будет беспрецедентным. Тогда украинская сторона в судебном порядке будет добиваться ареста активов "Газпрома" за рубежом, подчеркнул глава "Нафтогаза".

Коболев также сообщил, что расчет сумм компенсаций, полагающихся в соответствии с решением суда, займет ориентировочно два-три месяца.

"Нам удалось пересмотреть цену с 2014 года - это значит, что за весь объем газа, который "Нафтогаз" покупал у российского "Газпрома" с этого периода времени, "Газпром" должен будет нам компенсировать определенную сумму", – уточнил глава правления "Нафтогаза".

Он также добавил, что первое решение касалось дела о поставках газа. Кроме того, суд должне вынести решение решение по спору о транзите газа,что по графику должно случиться до конца июня, но рассмотрение вопроса может затянуться.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

Подробнее о решении Стокгольмского арбитража в производстве "Нафтогаза" против "Газпрома" читайте в статье Аллы Еременко "Стокгольмский абордаж" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".