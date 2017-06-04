Коболев анонсировал снижение цены на газ после решения Стокгольмского арбитража

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Формула расчета стоимости газа будет пересмотрена.

Коболев прогнозирует снижение стоимости российского газа yes-ukraine.org

В случае возобновления сотрудничествас "Газпромом" цена на российский газ для Украины будет самой низкой, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, цена будет ниже той, которую сейчас "Нафтогаз" платит европейским компаниям за реверс, так после решения Стокгольмского арбитража формула расчета цены голубого топлива будет перемотрена.

"Формула будет кардинально изменена. Она будет и есть уже сейчас не только меньше той цены, которую от нас требует "Газпром". Но она и меньше, чем та цена, которую сейчас Украина платит за газ, который мы покупаем в Европе", – сообщил Коболев в эфире "5 канала".

В то же время, конкретные цифры ни украинская, ни российская сторона озвучить не смогут до оглашения окончательного решения Стокгольмского суда, подчеркнул глава правления "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

Подробнее о решении Стокгольмского арбитража в производстве "Нафтогаза" против "Газпрома" читайте в статье Аллы Еременко "Стокгольмский абордаж" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".